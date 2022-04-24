鍾麗緹全家齊跳健身操曝光豪宅內部　三層獨立屋空間極大設健身房

性感女神鍾麗緹（Christy）近年經常與老公張倫碩以夫妻檔參加內地綜藝節目，三個囡囡都遺傳了媽媽的優良基因，生得十分標緻。Christy不時在社交平台分享日常生活，近期她就頻頻曬出同老公及兩個囡囡跳舞的短片，片中所見他們一起跳健身操，動作利落，亦令自家豪宅內部曝光。



鍾麗緹近期頻頻曬出同老公及兩個囡囡跳舞的短片。（影片截圖）

客廳空間好大。（微博@鍾麗緹Christy）

片中所見屋內裝修奢華，中西風混搭，空間非常大，客廳擺放了紫色長梳化，還有兩個圓形茶几，電視壁掛牆面，層板下擺放着一系列BE@RBRICK公仔，一眼望去就有7、8個，不少藝人都有收藏，價值不菲。而Christy同老公在寬敞的廳內跳舞完全冇壓力，仍有足夠的活動空間。而在另一段片中，Christy同張倫碩及兩個囡囡一起在自家健身室內跳舞，不但設備齊全，而且面積非常寬敞，目測超過500呎。Christy曾透露因為家人都很喜歡做運動，所以特別在家中設置一間健身房，方便大家隨時隨地做運動，燃燒卡路里！

豪宅內設有健身房，設備齊全。（影片截圖）

點擊下圖逐格睇大屋：

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據知Christy多年前到北京發展買下當地一間三層獨立屋，豪宅大門設計古典大氣，入戶玄關正對着一個西式壁爐，天花掛着一盞巨型水晶燈，而偏廳牆就掛着一幅毛筆字，下方還擺放了一些中式陶瓷。與大廳相連的開放式廚房中間放着一個大中島，廚房中的巨型雙門雪櫃放着大量食材。而屋內還設有供小朋友玩的遊戲室，放滿玩具，由於豪宅空間太大，Christy經常跑上跑落都找不到女兒，相信一般人都沒有這種煩惱！

據知Christy多年前到北京發展買下當地一間三層獨立屋。（影片截圖）