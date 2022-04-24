樂易玲開IG帳號大爆演藝界秘聞　公開手機號碼仿鄭嘉穎經典廣告片

無綫高層樂易玲除了被稱呼為樂小姐之外，她還有另一外號「620」，為了拉近與觀眾以及網民的距離，她最近就用自己的真實電話號碼「62000000」於IG開設了「62000000callme」帳號，藉此與大家分享邵氏及TVB藝人最新動向、旗下藝人工作日常，甚至是自己與圈中人一些鮮為人知的故事。為隆重其事，樂小姐特別參考鄭嘉穎經典外賣平台廣告，利用「620五個0 call我」拍攝宣傳照作為她的第一個IG post。拍攝當日向衛志豪借用電單車，樂小姐自備紅色皮褸型爆上陣，衛志豪則在旁邊教授擺pose、拎頭盔貼士，最後只花了十五分鐘左右就順利完成拍攝。

樂小姐與衛志豪。(樂易玲IG)

樂小姐縱橫電視圈數十年，與已故方逸華方關係密切感情要好，對方更會為她搜羅各式各樣620系列物品。樂小姐於其中一個post透露「62000000」這組珍貴電話號碼是由方逸華多年前專程購入，連同當年最新款手機送給自己，另外還有幾個「620」車牌，每一份都是非常珍貴的禮物，現在看到620系列物品都會睹物思人。而樂小姐一直都有留意旗下藝人動向，陳山聰主演的《金宵大廈2》正在熱播中，先前就車輪轉接受訪問，樂小姐則以「620CCTV」分享花絮片段，並由吳業坤與胡鴻鈞合唱主題曲，原來兩人之前從未正式合作過。