金宵大廈2劇透 | 李施嬅拒回原來世界　共感陳山聰遭電擊痛苦

無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（25日）最新一集《吃播（下）》劇透。



前情提要：

點餐平台外送員阿甘（丁子朗飾）點進了一個「吃播」頻道，看着看着感到不對勁，組織一隊網民希望查找更多線索，以證實吃播女是遭威逼。此時一中年男子湯貴祥（白彪飾）出現，信誓旦旦說吃播女是其失蹤女兒。及後，阿甘、貴祥與網友彈彈珠（阮兒飾）來到女吃播藏身的廢屋，阿甘卻與貴祥走失……

精神病院內，女醫生被勒令不用再跟進男病人，感到忿然卻又無能為力。Lydia（李施嬅飾）與阿Lam（張彥博飾）共進晚餐，企圖灌醉他以套取訊息，卻不知阿Lam有着鮮為人知的危險一面……

重溫上集：

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劇透注意！

阿甘於網上發起杯葛行動，誓要令吃播女頻道被封鎖，當行動漸見成效，卻迎來戲劇性的變化。阿甘感到難以置信，真假是非頓時難以分清，網民對真相照單全收，只有阿甘仍執意找出真相……阿Lam強行帶Lydia返回平行世界，Ella（李施嬅飾）卻因Joey（陳山聰飾）的失蹤而拒絕返回現實世界。此時Ella突然不支暈倒，原來是受到共感影響，感受到Joey的痛苦。

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