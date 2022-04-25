Chill Club年度推介｜演唱被神秘聲音騎劫　許廷鏗：有小小唔開心

昨日（24日）是ViuTV主辦的樂壇頒獎典禮《Chill Club 推介榜年度推介21/22》，各獎項都已經名花有主，而頒獎禮中邊有一小插曲發生。

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而一向被不少歌手大讚的Chill Club音響，在許廷鏗演唱《修羅場》期間，懷疑工作人員忘記關咪，所以有一男聲在背景說：「睇整體」、「成件事好正」、「Keep going」。這段說話於直播中播出，難免會影響許廷鏗的表現，音響似乎仍需改進。

於《CHILL CLUB》頒獎禮完結後，許廷鏗在社交平台上發佈了一段感言：「睇返演出的直播，容許我真係有小小唔開心，唔係想怪責，但係花心機時間彩排演出，就係希望盡善盡美，可以令觀眾視覺聽覺有享受，喺台下一路做觀眾，我都真心覺得個show好正，所以更加想做好自己嗰part。好少去咁樣放負，呢個story得24小時，俾我抒發一下，我仍然相信大家在努力，為著令觀眾知道表演是一門專業的學問，好啦，冇咩事我繼續努力準備出碟的事宜。」連許廷鏗都要在社交平台放負抒發一下。許廷鏗昨日(24日）亦曾發文：「曾經在我21歲生日，我搞了一場大龍鳳，一班同學盡興歡騰，完成過後我才發現，我真正喜歡的感覺，是身邊人都能快樂，所以嚟緊的4月29，我希望同大家分享，也跟我同行的盟友，為大家的快樂負責。」相信與他剛才在社交平台上說的準備出碟有關。

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