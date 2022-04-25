何超儀新戲烏甸尼斯電影節首映　怕觀眾睇唔明孖詹瑞⽂即場玩遊戲

由何超儀和老公陳⼦聰監製的實驗紀錄⽚《尋找極 致的喜悅：火與冰》昨⽇（24日）在意⼤利烏甸尼斯電影節作導演版全球⾸映。首映的時候，由於此⽚的⼿法拍攝⼿法實驗創新，超儀⼀直擔心觀眾看不明⽩，⼜怕以傳統的⽅法介紹會帶給觀眾沉悶感覺，因此開場⼀刻，兩⼈忽發奇想，計劃了一場特別介紹。

何超儀和老公陳⼦聰監製的實驗紀錄⽚《尋找極 致的喜悅：火與冰》昨⽇（24日）在意⼤利烏甸尼斯電影節作導演版全球⾸映。

⼀般來說，電影⼈在⾸映前都會上台介紹介紹⾃⼰的作品，然⽽兩⼈這次捨棄了⼀般的硬資料介紹，改與觀眾互動玩遊戲。⾸先先由超儀介紹詹瑞⽂出場，超儀曾透露他曾跟詹瑞⽂學演戲。隨後詹瑞⽂便很嚴肅的說 此⽚其實是希望⼤家看了後懂得尋求⼼靈上的快樂，⽽快樂便是來⾃純真，但怕⼤家不明⽩，只要⼤家⼀起他玩⼀個很單純的遊戲，便會明⽩，但輸了便要給他叫stupid (愚蠢）。

於是詹瑞⽂便開始跟台下觀眾玩遊戲，這個遊戲便是Dino said 。 他給觀眾指令，要觀眾跟著做，但指令內有 Dino said才做，沒有但⼜照做的便輸，結果當然全場⼤部份觀眾都輸，都給詹瑞⽂叫 stupid ，他叫⼤家stupid ，⼤家便笑得開懷，所以不介意stupid 便會更快樂，觀眾就在歡樂聲中開始去看電影。

現場玩遊戲。

此⽚在⾸映禮上⼤獲好評，超儀四次鞠躬多謝觀眾。 電影散場時，她站在出⼝，親⾝送別觀眾離場， ⼗分有禮，令在場觀眾⼗分感動，有影迷亦遠道⽽來，與超儀拍照，然後索取簽名。 超儀說在這疫情期間，希望此⽚能為⼤家帶來歡樂的能量，笑著⾯對困難，逆境很快便過去。

超儀憶起對上⼀次來烏甸尼斯參加影展已經是20多年前的事，當時超儀還是新⼈，代表電影《紫雨風暴》 （超儀曾憑此⽚獲提名最佳 女配⾓）來參賽。 故今次重來特別倍感親切，尤其是不少籌委還認得她，令她受竉若驚。 ⽽在前⼀晚的開幕酒會上，超儀便碰到代表電影《飯戲攻⼼》的女主⾓的鄧麗欣（Stephy），超儀當時對Stephy 打氣，叮囑她要代表電影奪獎⽽回，為港爭光。

+ 11

同場加映

何超儀赴烏甸尼斯電影節先遊倫敦 食陽具形雪糕高呼：午餐好選擇