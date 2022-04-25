許廷鏗演唱現男聲陳蕾耳機故障　鄭中基爆開騷有尷尬意外：好常見

ViuTV昨日（24日）舉辦的《Chill Club推介榜年度推介21/22》接連出現意外情況。首先是勇奪Chill Club 年度女歌手銅獎的歌手陳蕾演唱《沙門》時，因耳機故障而聽不到前奏提示，她淡定地在沒有「耳內式監聽（In-Ear Monitors）」下完成表演，事後她在台上含淚解釋，因耳機問題導致表現失準，感到不開心。



陳蕾在台上含淚表示因耳機故障而導致表現失準。（節目截圖）

隨後許廷鏗（Alfred）演唱《修羅場》，期間有工作人員似乎忘記熄咪，有一男聲在背景說：「睇整體」、「成件事好正」、「Keep going」事後Alfred在Instagram「放負」坦言不開心，今日（25日）再出千字文透露獲ViuTV道歉後感釋懷。

許廷鏗演唱被神秘男聲騎劫：

歌手表演期間遇上耳機和音響問題不時出現，身為歌手的鄭中基恰巧在頒獎禮前兩日於YouTube個人頻道談到此事。任職PlayGroup導師的網友指試過用Zoom帶小朋友跳舞，卻忘記關掉靜音，小朋友根本聽不到音樂，「喺小朋友同家長嘅視覺，凈係見到老師自己自High冇音樂喺度跳舞」，他直言尷尬到想「搵窿捐」。

鄭中基看完網友分享後忍俊不禁，深有同感，他坦言開騷期間試過多次出意外，他分享道：「我開騷嗰陣都好常有呢啲情況出現，我唔知咩事，因為我戴咗Ear Mon（監聽耳機）。咁Ear Mon如果出面冇傳啲聲畀我聽呢，我係好靜㗎！我凈係聽到啲結他聲、樂器嘅聲，或者Band啲人喺度傾偈嘅聲，台下面係聽唔到㗎！」

鄭中基早前都分享過在台上因耳機故障聽不到台下人聲，令場面尷尬。（YouTube截圖）

鄭中基曾邀請觀眾大合唱，但因聽不到台下人聲而無從得知觀眾反應，令他十分尷尬，他笑道：「所以我成日有時唱完幾首歌，都覺得好勁啦，但台下都冇反應，就心諗：『死啦，點解今晚咁嘅』但呢一個我好明白啦！好似演唱會咁嗌：『識唱一齊唱，喂！』一隊支咪出去，全部靜X哂。」

《Chill Club 推介榜年度推介21/22》精彩表演畫面：