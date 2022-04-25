東張西望｜霞姨因儲物辟被女兒趕離家中 不接受幫助想自力更生
撰文：胡凱欣
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香港第五卜火波疫情開始放緩，政府亦公佈放寬社交隔離措施，晚市堂食等亦開始恢復，市面上的人流都開始增加。
今日（25日）《東張西望》提及到黃大仙一商場外有一名老婦囤積大量物品，如：紙皮箱、雜物、煙蒂及棄置食物等。老婦（霞姨）的起居飲食亦在這裡，包括大小二便，而且雜物的堆積導致細菌滋生，氣味亦會隨之而來。
霞姨雜物的位置其實在房署、食環署及領展的中間，而因為接到市民的投訴，食環署日前已經進行清理，把霞姨的雜物清走，只剩下紙皮予霞姨。其實霞姨有兩兒一女，本與女同住黃大仙一公屋單位，但女兒不喜歡霞姨的囤物習慣，所以把家中的鎖更換，不予母親霞姨回家，從此霞姨便流落街頭。曾有區議員與霞姨接觸，但霞姨透露不想靠綜緩，想自力更生，所以不讓區議員幫忙，而《東張西望》主持曾陪同霞姨到訪女兒單位亦不獲回應。
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