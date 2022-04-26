MIRROR演唱會7月25日起紅館連開十場　票價最平480最貴1280

人氣男團MIRROR十二位成員姜濤、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）今日（26日）齊齊現身西九文化區舉行記者會，正式宣布將會於今年7月尾起舉行一連十場演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，自2018年出道以來首度進軍紅館開騷！



MIRROR十二位成員今日出席記者會公布演唱會詳情。（陳芷穎 攝）

MIRROR的紅館演唱會暫定日期為7月25至31日，以及8月2日至4日一共10場，票價為480、880及1280港元。門票優先訂購及公開發售詳情將會稍後公佈。

MIRROR於2018年12月於出道一個月的時候在九展Star Hall舉行一場《2018 THE FIRST MIRROR LIVE CONCERT》演唱會，並於去年5月6日至11日於同一場地連開六場《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》成軍兩周年，不過礙於當時要因應政府的防疫措施，入座率只能最多75%，當時有不少粉絲都無法買票觀看。

MIRROR於2018年12月21日於九龍灣國際展貿中心匯星舉行首個演唱會《2018 THE FIRST MIRROR LIVE CONCERT》，當時他們只出道了49日。（網上圖片）

MIRROR在去年5月舉行出道以來第二個演唱會《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》，即使兩度加場，並隨防疫措施放寬加推座位，「鏡粉」依然一票難求。（葉志明攝）

早前有消息指由於要按照政府防疫措施規定，每場預計最多只能開放七成觀眾入場，然而假如再收緊防疫措施只能容許每場五成觀眾入場，因此主辦單位曾經計劃舉行13場。如今宣布在紅館連開十場演唱會，之後會不會再宣布加場備受關注。

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