王祖藍清唱《海闊天空》獲大讚　竟然引嚟網友奇怪留言

無綫（TVB）與芒果TV攜手合辦的音樂節目《聲生不息》昨天（24日）首播，這節目集合了一眾新生代唱將以及殿堂級歌手，重新演繹港樂經典並予以推廣，打造港樂時代唱片。在這節目中，一眾歌手一起合唱了Beyond的《海闊天空》，中間更插播了Beyond唱《海闊天空》的畫面，令有看這一集的觀眾大為感動。

你睇佢唱得幾用力！（節目截圖）

而主持之一的王祖藍，事後唱得不夠過癮，決定再拍片清唱《海闊天空》，祖藍寫道：「13歲聽到的歌，過了30年再唱還是很感動」，祖藍唱完後，大批網友意見不一，有的是讚祖藍多才多藝，難不到他，有的則是看見祖藍唱完後覺得感覺好笑，並表示世間再沒有黃家駒，沒有人能唱出他的感覺。

其中有一位網友的留言卻令一眾網友笑爆嘴，寫道若果當初遇到的男人是祖藍，如今也不會變成這樣子，還拖累了兒子。這名網友的意思應該是老公對待她不好，家庭也不太幸福。然後引來過千網友點讚這回應，更有過百名網友打算開解她，並表示：「王祖藍這樣的男人你以為隨隨便便能找到的？祖藍多才多藝，除身高之外，娛樂圈好多人也未必比他好」。

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