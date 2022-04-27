蘇皓兒疑演技累事被撤出《下流上車族》　經理人：我哋冇主動拒拍

由「亞視幫」姜皓文、鮑起靜和江美儀主演的TVB新劇《下流上車族》最近有傳蘇皓兒突然被官方撤下，由前港姐季軍郭柏妍頂上，據知劇集初定15集，戲中扮演地產經紀的姜皓文被未婚妻被騙去上車盤，令他立志再儲錢置業，經熟客介紹其女兒擔任其助手，姜皓文更會游說對方假結婚抽居屋，因慳租金及迫遷等問題而變成「真同居」。

由伍詠薇及蘇皓兒主演的單元《雙魚》，昨晚播出結局篇。

蘇皓兒疑演技累事被撤出《下流上車族》。（梁碧玲 攝）

至於蘇皓兒突然被官方撤下的原因有網民猜測是因為她在《金宵大廈2》的演技差所累，雖然她在單元「雙魚」中，一改女神形象以恐怖爛面妝示人，但演技就慘被攻擊，更有網民指她拖累了伍詠薇的發揮。她曾在無綫電視劇集《那些我愛過的人》裡飾演「姜子優」一角，因短髮形象突出而獲觀眾關注，同年加入邵氏兄弟成為旗下藝人。對此，蘇皓兒經理人回覆指：「我哋只係好早期嘅時候有聽講過話有角色留咗俾Chloe，但一路都冇再update過，我哋冇主動拒拍，應該只係TVB內部安排。」

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而郭栢妍縱然缺乏演戲經驗，不過就火速在《白色強人II》與視帝陳豪有感情線發展，而且在新劇《雙生陌生人》、《旁觀者》、《破毒強人》擔任要角，最近又頂替蘇皓兒參演《下流上車族》，備受力捧。

兩位都是清純女神！（IG/@rositakpyy）