戴祖儀幫人工呼吸猛按胸肌位　周嘉洛笑言：我冇覺得有呢種感覺！

TVB(無線）新劇《回歸》正如火如荼拍攝中，而其中兩位主演戴祖儀（Joey)同周嘉洛今（26日）就在數碼港取景拍攝，其中一場落水人工呼吸戲相當吸眼球，引起不少途人關注。

眼見拍攝現場周嘉洛掉落海被救起後，joey 就在其身旁進行拯救，二話不說就進行人工呼吸，當時海浪亦相當大，但無礙二人進行拍攝，並顯得相當專業好快完成。在接受訪問時，Joey就大談拍攝這場戲好像發夢般好快完成：「好似發夢咁，一下子就完咗。因為有時候拍日戲，去到呢種情況追日光，所以啱啱比較倉促，但希望出到嚟會好啲。」

戴祖儀同周嘉洛在數碼港拍攝新劇。（陳順禎攝）

而在拍攝的時候，眼見joey 不停雙手按着周嘉洛胸口進行急救，被問到感覺到周嘉洛的胸肌嗎？Joey就表示：「我啱啱想做好場戲，睇得肉緊啲可以追趕得切日光，冇留意自己掂到咩位。」而她亦非常搞笑問道周嘉洛：「我有冇摸到啲唔應該摸到嘅位？」他則表示：「我冇覺得有呢種感覺。」

再追問道剛剛拍攝時有沒有真的親上嘴了，周嘉洛二話不說表示：「人工呼吸同咀嘴局性唔一樣。我頭先冇特別感覺。（對呢場戲滿不滿意？）幾時可以更好。」而Joey則表示因為時間問題，所以已用有效時間拍出來的最好效果，望下次大家合作可以演得更好。

在碼頭混戰。（陳順禎攝）

另外，Joey在拍攝時因為需要奔跑的關係，而令她右腳舊傷復發：「大家見到我啱啱着波鞋，其實呢個鏡頭之前我全日都係着高踭鞋，所以我右腳本身拗柴，跑咗全日有少少舊傷復發。」而Joey一直有看醫生跟進，持續找醫生治療放血，針灸等，希望慢慢調理而全面康復。

戴祖儀同周嘉洛全身濕透。（陳順禎攝）

戴祖儀幫周嘉洛人工呼吸。（陳順禎攝）

周嘉洛表示沒有感覺被戴祖儀摸到胸部位置。（陳順禎攝）