朱千雪減肥成功搣甩13磅瘦咗一個碼　公開健康瘦身秘方

2012年港姐季軍朱千雪（Tracy）於2019年與醫生老公吳昆倫（Justin）結婚後便淡出幕前，並於2020年正式成為大律師，主要負責民事及刑事訴訟，基本上已鮮有會在熒光幕上出現。不過Tracy也會不時於IG分享她的生活日常，讓粉絲和網民可以知道她的近況。日前她就post了3張靚相，以往曾被人笑指有少少肥的她，如今看來瘦了一個碼，成塊面尖晒且鎖骨盡現，貌似比她當年參選港姐時更瘦。

Tracy是幸福人妻。(朱千雪ig)

Tracy透露自己近一年已成功減掉13磅，還公開了她的瘦身秘方。她表示結婚初期她是「無飯煮婦」，和老公吃飯每天也是叫外賣，後來便覺得長遠來說不是辦法，於是決定親自下廚，上youtube學煮餸。曾是「地獄廚神」的她現在的廚藝已進步了不少。她直言在家中自煮可以控制油、鹽等調味料的份量，吃得清淡絕對有助她成功減磅。雖然是減肥，但她注重均衡營養的攝取，每日一定會有菜，蛋，肉，盡量少吃澱粉質，又會以椰菜花飯代替白飯。

Tracy成為了2021年網民最喜愛Top10。(朱千雪ig)

此外，Tracy還會間歇性進行「168減肥法」，即是一天中只有8小時進食，另外16小時完全禁食。而在禁食的16小時內，只可攝取零熱量，如水、黑咖啡及茶。除了節制飲食，Tracy亦配合適量運動，不過由於之前疫情嚴峻，她只能在家跑跑步機。她會盡量一星期跑5次，每次最少半個鐘。如果天氣不太熱的話，她會行路返工和放工，當做運動。她坦言成功減磅後，連老公都有讚她。她希望體重不會反彈，認為現時的樣子上鏡也顯肥，需要再有努力些繼續keep fit。