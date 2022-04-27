金宵大廈2｜李施嬅演技大爆發曬淒美喊功　劇集正式進入高潮

《金宵大廈 2》播出以來大受歡迎，昨天（26日）劇情講述裁縫旗袍師小程（胡鴻鈞飾），有天遇上體貼又善良的「夢中情人」科雲（連詩雅飾）後一見鍾意，為抱得女神歸小程不惜使盡心計，利用靚寶之餘，更耍手段令科雲得悉未婚夫外遇，最終科雲分手，投向小程懷抱。

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而主線發展亦相當緊湊，面對 MIA 咄咄進逼，Maurice（陳山聰飾）竟決定自我犧牲成 全 Joey（陳山聰飾）與 Ella（李施嬅飾），但根據鏡頭展現的「眼鏡」證供，MIA 帶走的山聰應該是 Joey，加上山聰接受洗腦酷刑時，另一邊廂的 Ella 未見有激烈「共感」反應，似乎 Maurice 與 Joey 背著 MIA 及觀眾調換了眼鏡兼身份。

另外劇集開播後一直被指演技超班的施嬅，昨晚再曬超卓淒美喊功，飾演 60年代女醫生的施嬅，與男病人（陳山聰飾）致歉時， 眼淚在眼眶中打轉、哭得相當委婉動人，令網民無不折服。監製笑指，男病人一句：「我相信你喺呢個世界裏面，一定會搵到你嘅幸福」，將是其身份之謎的極大線索。根據預告片， Ella 在黑白世界亦遇上危機、生死未卜，《金宵 2》主線正式進入高潮。