陳凱琳否認疫市下大賺千萬　澄清從不炫耀：我老公鍾意我好慳家

陳凱琳（Grace）婚後逐步減少幕前工作，更成功轉型成為KOL，早前「2021香港社交媒體風雲榜」公布得獎名單，當中Grace獲得「品牌最愛」殊榮，有報道指形象正面的她大受各品牌青睞，在近兩年疫市下大賺千萬！不過Grace日前上電台節目《口水多過浪花》接受鄭裕玲（Do姐）訪問時就否認傳聞！



陳凱琳（Grace）日前上電台節目《口水多過浪花》接受鄭裕玲（Do姐）訪問。（IG@do_do_cheng）

Grace直言一開始睇到報道時有點愕然，更坦言感到不開心：「當然我賺嘅錢唔係咁大啦，同埋唔係咁多。（即係冇千萬？）冇冇冇，絕對冇。但係呢樣嘢你又好難同人講，好難澄清，但係我唔舒服嘅位係我覺得要感恩我哋現有㗎啦，我亦都唔會成日話買好多名牌攞上嚟畀大家睇，我亦都唔係呢類型嘅人，即係我老公話點解咁鍾意我係因為我好慳家，所以我聽到嘅時候覺得我唔想大家嘅注目去咗呢個錢銀上面啦，同埋喺疫情期間大家工作上都有啲困難，你喺呢個時候仲講呢啲咁嘅嘢我就會覺得好唔舒服。」

有報道指Grace上年獲得32個品牌贊助，品牌贊助的Post有119個，在近兩年疫市下大賺千萬！（IG@ghlchan）

2018年Grace與鄭嘉穎結婚，並先後誕下兩個寶貝仔，自此大大減少幕前工作，專心照顧家庭。Grace笑言以前覺得就算結婚生B都一定會繼續為事業拼搏，但做了媽媽後就完全改變想法，更因而成功開拓KOL之路：「我發覺原來我真係想……行返出嚟少少，冇咁多幕前，想做多少少媽咪嘅responsibility（責任）啦，跟住我就發覺如果自己留喺屋企，有時間畀到自己嘅，咁可以做啲咩呢？不如影下靚相啦。其實我又覺得開頭就係咁樣諗住自己有啲回憶，但係漸漸就發覺出面啲人原來都鍾意我影嘅相喎，覺得有啲影片係幾搞笑，咁就開始接到呢類型嘅工作囉。」

一家四口好幸福！（IG@ghlchan）

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其實港姐冠軍出身的Grace加入TVB後備受力捧，全力向戲劇方面發展，亦有擔任大型活動司儀，不過2016年她為《萬千星輝賀台慶》擔任主持時就發生了一件「蝦碌」事，將「所以TVB每一個藝人都係奮不顧身」中的「奮不顧身」講成「粉身碎骨」，成為網民笑柄。當時亦在場的Do姐就重提此事，Grace表示絕對沒有嬲過Do姐，更笑言當日綵排時已經講錯很多次：「我肯定我rehearsal（綵排）嘅時候都冇講過奮不顧身，但到正式嘅時候其實我講完落台都未意識到自己講錯。」不過現時Grace的中文已經進步了很多，日常生活絕對沒有問題！