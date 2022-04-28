金宵大廈2劇透 | 李施嬅陳山聰回到過去　結局終究還是悲劇？

撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）電視劇《金宵大廈2》今晚（28日）最新一集《原點（上）》劇透。

前情提要：

Ella、Lydia（李施嬅飾）於平行世界內用盡辦法阻礙清拆進度，卻招惹了MIA動員打擊，Ella更遇襲受傷。科雲（連詩雅飾）被困旗袍店，駭然知悉小程（胡鴻鈞飾）的真面目，決定離開小程。同時小程也後悔，希望補償過錯，科雲卻於此時遇上一宗嚴重意外，小程懷疑這與店中的「嫁衣」有關……阿Lam（張彥博飾）想帶Ella返回現實世界就醫，Ella寧死也不願跟Joey（陳山聰飾）分開……精神病院內，男病人再次逃去，只留下一本筆記給女醫生。

上集重溫：

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劇透注意！

平行世界內發生之事，令Lydia悲慟不已，忽發奇想可利用Joey跟Ella的共感能力改寫歷史。Joey決意一試，現實世界回到Ella跟Maurice（陳山聰飾）相識之初……Joey早已料到結果，對他來說只要看到Ella安好，也算是好結果，但Lydia心內的渴望卻只能化為泡影。Ella縱有着美好人生，卻感到心中有一個洞不能填補。在命運的驅使下，Ella和Maurice再次來到金宵大廈……

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