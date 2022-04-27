曾江鬼仔性格合作好愉快 余安安：我好鍾意佢

余安安有「最靚婆婆」稱號。（梁碧玲攝）

Tvb(無線）綜藝節目《日日媽媽聲》再添食，將會推出第二季，而今（27日）節目就在電視城進行錄影，三位主持人陳凱琳、余安安、羅敏莊靚靚現身，相當吸睛。

余安安今日出席《日日媽媽聲》第二季記者會。(梁碧玲攝)

而去年6月時分，長女李文琪誕下女兒，榮升婆婆的安安姐被問道有否同外孫影嬰兒照留紀念，她就表示：「冇去特別影，出咗世冇幾耐嗰時，佢哋自己影咗一輯，咁我痴埋去都影咗一啲。（依家防疫措施放寬咗少少，有冇多咗帶外孫去玩？）有限度地去啲人少嘅地方，佢仲細都唔會周圍帶佢去邊，因為佢始終冇得打針，所以都係小心啲好啲。」而安安姐亦提到自己一星期會去2至3次女兒家幫手湊外孫，揚言好樂意做這件事並好開心。

另外，提到演員曾江在檢疫酒店倒斃一事，安安姐曾同曾江合作過，她就表示：「佢係一個非常好嘅長輩，咁我哋拍嘢嘅時候，我記得我哋係開心嘅，因為佢係一個鬼仔嚟，成日都同我哋玩，做嘢時就好認真，合作好開心，我好鍾意佢。（私底下有冇聯絡？）冇，都係工作場合撞到。」

余安安激讚曾江教導後輩演戲方法不會令人緊張。（梁碧玲攝）

再追問道曾江值得後輩學習的地方是甚麼，安安姐就表示：「佢好敬業，對後輩佢用casual方法去指導，會令到你舒服啲，佢教導嘅方法唔會話好嚴肅，係好輕鬆、開心，咁我覺得對呢樣嘢對後輩好好，唔會好緊張。」強調同曾江工作係一件愉快事。