食腦喪B| 被指抄美劇冇新意 何廣沛唔認同：我哋套劇有自己特色

何廣沛認為劇集同《izombie》表達的東西不同。（葉志明攝

TVB（無線）熱播劇《食腦喪B》引起不少喪屍熱話，而今（27日）一眾主要演員就在電視城出席宣傳造勢，當中女主角江嘉敏的腳傷還未完全康復，需要坐輪椅出席，事後她接受訪問時表示傷勢仍好嚴重。

江嘉敏坐著輪椅出席活動。(葉志明攝)

《食》劇愈播愈讓不少網友認為，劇中有許多橋段與美劇《izombie》相似，甚至質疑《食》根本就是抄襲，對於這件事問道男女主角何廣沛、江嘉敏，他就表示：「其實我拍嘅時候完全唔知道有《izombie》呢套劇，拍完先知。因為監製同我講劇本嘅時候都從未提過，咁我做資料蒐集時，亦冇搜查到，我完全當一個新嘅劇本去睇。」而何廣沛亦強調劇集同《izombie》所表達的東西根本不一樣：「我哋套劇有自己嘅特色，同埋講親情、兄弟情，個「情」放喺第一位，佢哋嗰套劇講查案。」在旁的江嘉敏亦認同他的講法，更強調劇集港味比較濃厚，用喪屍主題去包裝情、愛。

江嘉敏今日出席宣傳活動，她表示現時專注工作同養傷。（葉志明攝）

而眼見江嘉敏腳傷情況似乎未見康復理想，問道現時傷勢情況，她就表示：「休息咗一派好返啲，因為呢派活動多咗啲，同埋要拍嘢，所以郁返就變相打回原型，等佢唔好用力，唔好郁。（會唔會對拍攝好大影響？）幕後、監製都知我腳傷，依家拍咗啲輕鬆戲份先，如果真係要跑跳，可能睇吓會唔會有咩拍攝角度就到。」

另外，講道稍早前同富貴電競高層男友Anthony分手後，現時心情平復了嗎？江嘉敏強調現時自己專注工作同養傷，對於下一段感情順其自然。