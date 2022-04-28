金宵大廈2 | 胡鴻鈞因爲太愛連詩雅　最後一刀桶落佢度

今日（27日）的《金宵大廈2》單元「嫁衣」，小程師傅（胡鴻鈞飾）終於與女神Florence（連詩雅飾）在一起。

小程師傅（胡鴻鈞飾）終於與女神Florence（連詩雅飾）在一起（節目截圖）

因為小程太愛Florence，對Florence的一切都要控制，有一天Florence接到電話向小程訛稱與朋友聚會，但小程並不相信，於是根據電話定位尋找Florence。小程發現Florence坐在一旁， 於是稱自己散步至此遇上Florence，原來Florence為小程親手製作了一個蛋糕，但因為自己大意摔到令蛋糕毀掉，所以坐在一旁哭，小程立即心甜。

因為小程太愛Florence，對Florence的一切都要控制（節目截圖）

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一日，Florence晚上在小程的裁縫店收工後，對那件有故事的嫁衣著迷，穿上身後卻感受到有股力量在勒緊了她的頸，直至暈倒，當Florence醒來後身上那件嫁衣卻完好地掛在人偶上，Florence心裡覺得很害怕。

對那件有故事的嫁衣著迷 （節目截圖）

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直至另一日收工Florence如常地收舖，那個穿上嫁衣的人偶突然倒下告知Florence，小程一直在背後所做的事，Florence才恍然大悟。小程來到後，發現人偶化身Florence與他對質，混亂間小程一把剪刀桶在人偶上，另一邊廂正在等小程的Florence卻被竹枝插到受傷入院，小程探望Florence後回到裁縫店，發現一切都是人偶弄出來的，而可以救治Florence的方法就是小程永遠留在人偶身邊。

混亂間小程一把剪刀桶在人偶上（節目截圖）

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