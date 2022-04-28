章志文孖太太極速回巢拍節目　唔介意冇騷錢做免費勞工：友情客串

效力無綫22年的《流行都市》主持章志文今年3月約滿離巢後，事隔一個月突然極速回巢現身TVB錄影廠，為節目《日日媽媽聲》第2季錄影，更興奮留言：「我又返嚟喇！」

章志文現身TVB化妝間。（IG/@alubee）

章志文極速回巢！（IG/@alubee）

章志文更在IG分享自己與太太陳念君暢遊TVB古裝街的照片，二人同樣畢業於第15期無綫電視藝員訓練班，並於2014年結婚，二人育有13歲兒子章皓謙，他亦感觸講道：「與妳相識於此，走過廿二年頭；別離這片地，踏進新旅程；攜手創，共甘苦。」章志文接受《香港01》訪問時就透露：「哈哈冇回巢， 節目搵我返嚟做嘉賓，返去好開心呀，可以見番啲同事。（今次會唔會計返騷錢？）友情客串。」他亦透露太太陳念君亦即將約滿：「過埋今個禮拜，佢都約滿啦，所以噚日返去都有執下個 Locker，順便影吓相，其實咁多年一齊做嘢都冇影過相，留念吓。」

夫妻二人都是訓練班出身！（IG/@alube）

非常長情！（IG/@alubee）

對於有傳章志文真正離巢原因是被公司減騷，變相減人工，難以維持生活而選擇回流加拿大，但章志文就澄清：「有啲咁嘅傳聞咩？當然唔係啦， 我喺好多訪問都講過係因為想帶兒子去加拿大讀書，同公司出嘅條件無關。 22年對公司只有感謝，係公司塑造今日嘅我， 讓我有今日嘅成就同埋擁有咁多支持我嘅觀眾。如果TVB要我暫時都應該唔會返去住，因為都決定要去加拿大。至於其他Artist同公司嘅關係同情況我就唔係太清楚，我哋就冇呢個問題。」章志文離巢至今都未曾講過TVB一句壞話，絕對是有情有義，他亦透露一家三口將會在7月離港，前往加拿大開始新生活。

在無綫效力22年的章志文日前宣布離巢，今年7月將舉家到加拿大生活。（IG/ @alubee）

章志文與《流行都市》台前幕後感情深厚。（IG：@alubee）