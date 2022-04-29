吳香倫患上罕見病皮肌炎　喊住分享抗病經歷：我覺得好無助！

無綫翡綜藝節目《360秒人生課堂》，由主持林盛斌（Bob）請來不同界別及各有經歷的嘉賓，以360秒的演講娓娓道出他/她的人生故事。昨晚（28日）演講嘉賓為現年34歲的抗癌勇士張嘉耀，特邀旁聽嘉賓則為吳香倫。

吳香倫講到喊。

已移居澳門多年與太太生活的張嘉耀，八個月前證實患上淋巴癌第四期，由於張嘉耀平日生活節制檢點，唔煙唔酒之餘更勤做運動兼有控制飲食，因此得悉患病一刻令他大受打擊：「細個時好多大人同我講，只要你努力一定有回報，所以我一直都好努力。我係健身教練，我一直以身作則，協助身邊人更加健康，但我被確診淋巴癌第四期，癌細胞仲要入咗骨髓，呢樣嘢我完全唔能夠接受，呢個就係我努力嘅回報？咁都會生Cancer？Why Me？點解畫呢個世界係公平？我覺得好唔公平。」由於事件超出認知及能力接受範圍，張嘉耀選擇逃避，除了要求太太NaNa幫佢保密，更一度拒絕接受治療。

幸好張嘉耀有很愛自己的太太、契爺契媽、及在香港一直支持他的父母家人，為了愛的人，他決定重新振作：「唔發生都發生咗，我問幾多句為什麼都返唔到轉頭。我老婆咁靚，如果冇咗我，佢孤伶伶喺呢個世上好可憐，我亦好掛住香港嘅屋企人，好想返嚟見佢哋。於是我變得好積極，我唔想死呀，我仲有好多嘢想做。」心態決定一切，選擇接納及面對的張嘉耀，由黑暗走進光明，不但獲得身邊人大量祝福，亦看見了逆境中的曙光—感恩：「唔知大家有冇試過因為瞓得好而流眼淚，我好記得我第三次化療後嘅第二日，我瞓醒時好驚訝我瞓得咁好，一覺瞓到天光。我之前兩次化療，頭痛、嘔心、反胃、瞓得唔好…我喊住覆契爺，我瞓得好好，我活咗三十四年，未試過因為瞓得好而流眼淚，嗰日我呢世都會記得。」

張嘉耀演說時提及，曾因不捨遺留下靚靚老婆，故努力抗癌。

「放棄容易，堅持困難」，因張嘉耀堅持配合醫生指示，最終奇蹟地半戰勝癌魔，走在康復路上：「我依家要打標靶，但唔使化療，對身體少啲傷害。」張嘉耀的勝仗，除了要多謝自己咬緊牙熬過難關，太太Nana亦是功不可沒。Nana最壞時期除了要消化老公患癌噩耗，更要應付陷於情緒低谷的老公，最終Nana壓力爆煲致甩頭髮，身在澳門的Nana透過視訊重提當時情況：「我嗰刻先意識到自己有幾大壓力。」之後兩公婆更大晒恩愛兼互道「我愛你」，場面感人！

對於張嘉耀的故事吳香倫亦大表感動，本身患上罕見病皮肌炎的她，坦言自己得悉患病一刻同樣難以接受：「我心諗點解咁難中嘅病，都會喺我身上發生，初初我真係好氣餒。張嘉耀嘅故事我感同身受，當初我知道有呢個病後我覺得好無助。」幸好遇上好醫生兼有好老公共同渡過，令吳香倫堅持不放棄：「我初初患病仲係新婚，我唔可以要我老公咁辛苦照顧我，我覺得心態好緊要。張嘉耀心態非常好，佢冇選擇逃避，而係積極面對，已經係成功嘅開始。」

吳香倫表示好在有丈夫陪伴。

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