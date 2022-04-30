陳煒連播三套劇曝光率激增　加入TVB十年衝擊視后：希望觀眾支持

由陳山聰、李施嬅等主演的TVB劇集《金宵大廈2》在昨晚（29日）播出大結局，而接檔播出的將會是由馬德鐘、陳煒、湯洛雯及何廣沛主演的《雙生陌生人》，馬德鐘在劇中一人分飾兩角，與陳煒有感情線。雖然《雙》在下周一（2日）才正式出街，但有消息指接檔的劇集亦已經落實，由陳展鵬、陳煒及陳敏之主演的《黯夜守護者》將會在6月6日播出。



《雙生陌生人》將會在5月2日晚播出。（YouTube影片截圖）

有消息指由陳展鵬、陳煒及陳敏之主演的《黯夜守護者》將會緊接播出。（TVB）

其實《黯夜守護者》原定在4月4日開播，但就臨時被抽起，改為《金宵大廈2》搶閘播出，而《黯》就延後播映，新劇是一部時裝警匪劇，男主角陳展鵬在劇中飾演重案組警司，陳煒就飾演警長，兩人有感情線。此外，煒哥近期一直忙着拍攝新劇《回歸》，有指《回歸》將會安排在7月播出，加上《雙》及《黯》，煒哥接下來有三套劇排隊播出，引來外界猜測是TVB有意鋪排，「力谷」煒哥登上視后寶座！

陳煒在新劇《回歸》中與郭晉安飾演夫妻。（資料圖片）

對於成為今年視后大熱，煒哥在回覆《香港01》時就表示：「比例上係多嘅，希望觀眾支持。（連播三套劇擔唔擔心太密？）我未收到消息，三個角色感覺都唔一樣，相信冇問題。」她還透露《回歸》將會在月中煞科，接下來會參演一套電影，計劃在五月底開拍，但目前仍在整理劇本。亞姐出身的煒哥在2012年加入TVB，在多套劇集《梟雄》、《宮心計2深宮計》、《幕後玩家》、《使徒行者2》、《多功能老婆》、《刑偵日記》等中的演出都大獲好評，更曾五度入圍角逐最佳女主角，演技備受肯定！

煒哥憑《宮心計2深宮計》中太平公主一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2018》「最受歡迎電視女角色」獎。（視覺中國）