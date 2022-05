白雲於2016年與拍拖5年的前港男江俊霖(Kelvin)結婚,早前卻驚傳兩人於去年已經離婚,有指男家的長輩不滿她打扮太性感成了婚變導火線。事實上白雲近年一直以性感掛帥,IG上亦有海量超性感靚相,任睇唔嬲,完全沒有因為她的人妻身份而收歛。昨日她又於IG大派福利,post了4張性感火辣美照並留言表示:「3 WAYS to carry one dress .Which one u prefer ? 😉#1or2or3 ❓ 」問大家喜歡她身上裙子的那一種穿法。她還加上了hashtag 「#newchapter #newchapterinlife」似在暗示離婚後的她正迎來人生新的一頁。

點擊睇白雲吒條裙的三種穿法: