鍾嘉欣新片未見孕肚容光煥發　自爆曾遭受欺凌教粉絲一個方法對付

藝人鍾嘉欣（Linda）近日懷上了第三胎。昨日（29日）鍾嘉欣於YouTube頻道上載新片，片中雖未見嘉欣孕肚，但她容光煥發，更充滿精力玩公園攀爬架，看來精神不俗。不過今次嘉欣拍片主題並非是懷孕心得，而是想分享過往遇上的不如意人事，她自爆曾遭受過欺凌：「曾經遇過一啲人，令你難受、失去信心，甚至係有啲Bully（欺凌）嘅感覺。以前唔識處理會好被影響，會係咁諗點樣解決問題、反映、對抗呢個問題。」



鍾嘉欣曾被欺凌，她指以往自己不懂處理問題。（影片截圖）

鍾嘉欣憶述過往太執著，不懂放過自己和他人，她說：「以前細個好唔成熟，好認真，睇嘢好執著，好唔放過人。」後來她找到方法對付欺凌者，便是「 Do nothing（乜都唔好做）」她解釋道：「好多嘢係解決唔到。遇到一個人唔鍾意你、要挑剔你，係佢自己嘅問題，唔好攬上身，呢個係佢嘅故事。你花咁多心思，你去諗辦法係折磨自己，一定唔好咁傻。」鍾嘉欣又表示，「笑笑口」不給予反應，久而久之對方便會「冇癮」。

她認為對待欺凌者的最好方法是不給予任何反應。（影片截圖）

鍾嘉欣又分享道，開心的方法便是跟隨自己的心，切忌隨波逐流，另外太用腦袋思考會增加負能量，她說：「用腦處理係唔係帶到你去好遠......如果跟隨腦袋去諗嘢，我就會容易負能量重啲，用心生活係最靜態。」

鍾嘉欣美照：