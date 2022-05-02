廉政行動2022｜故事內客根據真實案件改篇　吳家樂演吳偉漢好神似

無綫電視與廉政公署合作拍攝的電視劇《廉政行動2022》於昨日（1日）正式播出，劇情由不同的真實案件改編而成，有路政署總工程監督陳耀威非法收受承建商利益案、北京中原瑞豐投資諮詢有限公司財務顧問劉佳林欺詐投資客戶案、俊和建築工程有限公司地盤主管黃良寧及范平瑞向工人非法收受「介紹費」案、現代教育補習名師蕭源賄賂考評局職員以獲取香港中學文憑考試保密試題案及港島總區刑事總部警司吳偉漢受賄包庇賣淫場所案等。

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其中比較轟動的是港島總區刑事總部警司吳偉漢受賄包庇賣淫場所案，吳偉漢於2017年被廉政公署拘控，涉收受57萬元賄款及免費嫖妓，以包庇色情場所，他承認串謀使公職人員接受利益罪，最後被判入獄28個月。而劇中這篇的貪污警司由吳家樂飾演，製作團隊改編時參考了廉署調查員與涉案警司鬥智鬥力，警司亦熟識執法部門調查程序，輕易走避追查。

《廉政行動2022》參考真實案例，重現路政署貪污案、管工剋扣工資案、補習天王案、反黑警司案等。（李澤彤攝）

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而昨日（1日）一集內容是改篇自路政署總工程監督陳耀威非法收受承建商利益案，內容是2015年時路政署總工程監督工涉嫌收受一名分判商5萬港元作為報酬。事後該工程監工及分判商到被廉政公署拘捕，分別控以公職人員接受利益罪及向公職人員提供利益罪，判入獄28個月。

路政署貪污案。（《廉政行動2022》劇照）

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