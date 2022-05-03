李佳芯解凍後密密做到無停手　原來係包薪藝員無得say no？

香港藝人李佳芯（Ali）早於2005年出道成為模特兒，2008年加入有線電視成為藝人，於2012年底約滿後加入無綫電視。經過一番努力，在2016年獲得「飛躍進步女藝員獎」，再憑實力演技於2018年因《BB來了》奪得視后。

李佳芯08年為有線主持奧運，今年將會為無綫當奧運精華主持，而她最愛是體操項目。

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Ali在2019年曾傳出被無綫電視「雪藏」，多套電視劇被換角，事業一度跌落谷底。Ali被「雪藏」大半年後才獲解凍重返無綫電視，但疑因為之前的言論令她在內地出演的角色受到限制，只能靠小品這種主題入屋。Ali解凍後接拍了劇集《智能愛人》，成功憑「阿寶」一角大熱，而在《萬千星輝頒獎典禮2021》中Ali 憑《愛美麗狂想曲》奪得「最受歡迎電視女角色」獎項，賽前大家都預計Ali不會有獎，最後卻爆大冷奪獎。

李佳芯（Ali）近年被熱捧為女神。（資料圖片）

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Ali後再接拍了數套電視劇，Ali於《有種好男人》中飾演繹吳偉豪的媽媽，6月更要趕拍《靈戲逼人》，與張振朗合作譜出浪漫的人鬼戀，這個角色既要美麗動人又要演技好，經過高層商議後決定把重任交予Ali。

面對各種大製作的劇集，《有種好男人》反而新鮮感十足！

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但原來Ali任勞任怨，有傳媒報道指是因為Ali屬包薪藝人，把Ali用到盡，除了電視劇外，綜藝及代言人都找Ali擔任。日前她與黎諾懿、麥美恩及劉穎鏇在元朗為綜藝節目《仨心友行3》進入拍攝，實行密密做到無停手。

綜藝節目《仨心友行3》(ig@aliaime)

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