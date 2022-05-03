余德丞離巢即返新工電台主持節目　暗示獲鄭裕玲帶挈：好多謝Do姐

現年32歲的余德丞（Dickson）前日 (1/5) 突然於YouTube宣佈已離巢無綫，與TVB結束8年賓主關係。Dickson在片中清理在TVB的儲物櫃，更講道：「其實都啲傷感，但舊嘅唔去新嘅又點會嚟。」除此之外，他還大爆自己一直對公司未能澄清點燈續命傳聞一事耿耿於懷。

余德丞稱離巢與健康無關！（影片截圖）

Dickson宣布離巢短短一日，原來已經有新工返了，認真叻仔！他昨日把自己第一日返新的日誌短片公開跟大家分享，他由拍片剪片全部一腳踢，充滿幹勁迎接新開始。片中可見Diskson朝早10點半便起身刷牙洗面準備返工，他吃完早餐後就自己駕車出發到商台，原來來他是到商台擔任《口水多過浪花》的客席主持，與Do姐鄭裕玲、余迪偉以及傑朱一齊起做節目。他表示由於錄音室不准錄影，於是就post了他與三人的大合照來代短片。眾人亦有為Dickson送上蛋糕，祝賀他開工大吉。

Dickson與Do姐、余迪偉和傑朱一齊做節目。(影片截圖)

首日的節目錄影完畢後，Dickson坦言自己第一日開咪表現好緊張，他說：「救命呀，好緊張我想講，平時我就真係口水多過浪花，但係我去到《口水多過浪花》就真係一滴口水都冇，因為好緊張又驚講錯嘢。所以...做節目同平時做人吹水係完全兩回事。」期間他又發現他眉宇之間的暗瘡在短短一個節目時間已經「熟透」。他又透露當日節目主要是講讀者的來說，又自評表現說：「其實我覺得做得真係唔係咁好，因為我太多顧慮，我好擔心其實我畀個意見唔啱，或者我無好充份代入佢 (讀者) 角色，所以我就唔係好敢畀意見。」雖然Dickson第一次表現未如理想，但他就舉起三隻手指發誓下星期一再做這個環節時，會給予多些有用的意見。

眾人歡迎Dickson加入。(余德丞ig)

Dickson又談到為何會做DJ，說他在2011年大學畢業後，曾申請過做商台節目編導（PA），但因犯了一個超級大錯誤，最終連面試機會都沒有。他說：「我係串錯咗人哋個姓，Mr. Kwok，我串錯Kowk，難怪會冇回音。好好彩，好多謝商台，好多謝Do姐，隔咗11年後畀多次機會我，喺大氣電波開咪，我會繼續努力，ok，有啲行，我會用行動證明嘅。好啦，呢條片就講到呢到，因為依家所有嘢都係一腳踢，我要趕去下一站喇。」Diskson亦有在社交網留言表示：「十年前想做嘅一件事實現了！」

他接受《香港01》訪問時被問到今次是否Do姐親自找他，他說：「Do 姐係一個好好而且值得信賴嘅前輩，其實我自己每次有機會作客口水做嘉賓，我都自薦話想一齊做，同埋想玩 ice breaker。接觸我問我有冇興趣做客席嘉賓主持嘅係監製傑朱，之前都同佢合作過，而我一直都係口水同商台嘅 fans，所以我好快就已經應承咗。都好多謝商台多謝 Do 姐俾個機會我實現咗我11年前嘅夢想，喺大氣電波開咪。」

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