楊思琦於廣州唔戴口罩化晒妝冇人認得　介紹美食被轟︰表情太誇浮

現年43歲的楊思琦在去年開始在內地發展，不時在抖音拍片跟粉絲分享近況。日前，她在抖音貼上一段在廣州上下九步行街吃特色小色的片段，卻被網民狂轟她的反應浮誇，而且在街上沒有戴好口罩。



楊思琦上年開始在內地發展。（IG@szekikk）

穿着粉紅色上衣的楊思琦化好全妝，頭上架着太陽眼鏡，走在街上其實也頗為矚目，可是路上似是沒人認得她。她表示在「上下九」要找美食吃。在餐廳內，她點了豉油王蒸腸粉和順德爽魚皮，她先是形容「腸粉皮仲薄過我塊臉」，又說腸粉晶瑩剔透，她又激讚魚皮好好味，「好神奇」，她說話時腔調極用力，非常誇張。之後她叫人介紹好食的餐廳，讓她去打卡。

網民指責楊思琦沒有戴好口罩。（抖音截圖）

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路上的人其實都戴上了口罩，所以網民也非常緊張，紛紛留言︰「請公眾人物帶好頭，出街請戴口罩」、「喺廣州疫情咁嚴重，都唔戴口罩，叻女」、「點解唔戴個口罩啊？疫情期間，你驚人地認唔到你啊」、「口罩又唔戴，好似好威咁」等，湧現大量留言責怪她沒戴口罩。不過亦有人為楊思琦辯護，相信她是因為拍片才沒有戴口罩。另外，亦有人覺得她的表情極浮誇，留言道︰「表情和說話太浮誇了」、「真係好浮誇」、「無咩特別，廣州好多地方都有得食，太誇張了吧」。

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