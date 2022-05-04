愛回家｜曹永廉演陳永廉被鬧爆ForeverCheap　網民震驚：無改錯名

無綫高收視處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚播出的一集，講述洪家的鄰居陳生的弟弟陳永廉 (曹永廉飾) 失業，前來投靠哥哥，及後卻被陳生趕出家門。樹根 (劉丹飾) 等人為永廉找陳生理論，陳生數落永廉的種種不是，與弟弟各執一詞，堅決不肯收留永廉。樹根與凌凌、高小姐等商量對策，想到方法逼陳生讓永廉回家，陳生無奈屈服……樹根及後遇上永廉，得知陳生對永廉頤指氣使，對其遭遇更表同情，決定讓他到速熊工作。樹根處處關照永廉，永廉卻另有盤算。

曹永廉飾演的陳永廉與洪家。(劇集截圖)

曹永廉飾演的這個角色初登場已引起了網民的迴響，全因為昨晚那集有一場戲講他被哥哥陳生數落臭史，說他白食白住，最過份是「手腳唔乾淨」試過偷了哥哥一千蚊。陳生直指他：「阿爸真係無改錯你個名呀，Forever Cheap (永廉)。」曹永廉即嬲爆反擊：「喂喂喂，鬧還鬧呀吓，你唔好講我花名呀！」就是因為這句「Forever Cheap (永廉)」，網民即開post附上劇集cap圖笑指：「真實對白，非改圖」，估不到劇組會讓曹永廉玩自嘲，對白令人震驚。有網民就抵死笑言：「佢真正嘅父母當年生咗佢之後又真係冇改錯名。」亦有網民覺得阿廉好玩得，並不介意如此自嘲。