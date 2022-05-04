陳嘉寶懷第三胎胎位不正一度沮喪　母親節祝願小孩健康成長

母親節將至，身為三女之母的陳嘉寶（Anjaylia）早前一家到北角玩滾軸溜冰慶祝，非常盡興，這個母親節，Anjay將忙於帶着三個囡囡Hosanna、Eliana與細女Azaliah跟嫲嫲、婆婆三代同堂溫馨度過，而Anjay感恩媽媽與奶奶母愛的偉大，當天將實行「媽媽大晒」慰勞母親大人。Anjay說：「今年母親節同三個囡囡一齊過，會有一日同我媽咪、一日同奶奶晚飯慶祝，訂咗花畀佢哋，佢哋都辛苦咗咁耐，當然係媽咪同奶奶大晒！」

陳嘉寶（Anjaylia）早前一家到北角玩滾軸溜冰提早慶祝母親節。

Anjay與丈夫黃頌祈（Epaphras）三年抱三，被Anjay視為「神隊友」的Epaphras十分照顧家庭，Anjay說：「其實我好幸福，有乜嘢事老公真係落手落腳去做，畀足時間我休息，要照顧一大三細嗰個係我老公，哈哈！我先生好努力工作，同時又去照顧我哋，比起上一代，我哋已經好幸福，當然工作同家庭要取得平衡，有時喺屋企工作，因為小朋友喺度嘈，都會忟，不過我成日提醒自己，佢哋真係大得好快，所以我哋好珍惜佢哋搞破壞嘅時光。」

懷胎十月，母親所經歷有甜，也有苦，原來Anjay在懷第三胎女兒Azaliah、臨盆在即的時候，曾遇到胎位不正，要住院近兩星期，當時她憂心胎中的Azaliah，同時惦念着家中的兩位小寶貝，令她一度感到沮喪，她說：「其實佗頭兩個女嘅時候都好順利，都冇嘔、冇抽筋呢啲狀況，到佗第三胎，起初都冇嘢，但係到第八個月時發現有胎位不正嘅情況出現，本身七、八個月嘅時候BB個頭已經向下、係一個適合生產嘅位置，但係到八、九個月嘅時候，BB喺肚入面180度咁轉，個頭轉返上去不特止，成個BB打橫喺個肚度，醫生話有危險，因為一穿水，BB有可能踢到臍帶就會有生危險，如果係咁就需要緊急開刀，所以醫生就見議即刻入院觀察，入到醫院醫生有兩個見議，一係人手轉胎位、一係就等到三十八周後開刀……」

陳嘉寶回憶起之前懷第三胎胎位不正一度沮喪的情況。

Anjay續說：「正常來講肚入面唔會有咁多位可以轉，加上BB已經6磅幾差不多7磅，但係好神奇，佢可以每日都喺度轉，去到三十九周，本來都諗過要開刀，不過我最希望都係可以順產，當喺醫院同屋企兩個BB視像時佢哋喺度喊，我哋都好掛住大家，真係好肉赤。去到三十九周多，BB終於冇乜再轉嘅時候，醫生就話時機成熟，幫我做咗人手轉頭，之後BB都好乖冇再轉嚟轉去，我就返咗屋企待產，期間都有擔心BB會喺我平趟時有機會轉身，所以我就用枕頭墊住好似坐喺度咁瞓，最後過咗四十一周就順產，成個過程都好擔心，但係經歷過呢樣嘢後，母親節最大嘅願望就只係小朋友健康開心，咁已經係最大嘅一份禮物。」

陳嘉寶與大女Hosanna母女情深。

服裝提供：Isabel Marant

場地提供：Bun’s 2020 Roller Skating Training Centre