鍾欣潼新相突然被指變樣　網民指依然靚女但完全不似阿嬌本人

有傳現年41歲的鍾欣潼（阿嬌）為了以最佳狀態參選內地真人騷《乘風破浪的姐姐》第三季而努力減磅，從她分享的照片可見，她的確再次重回巔峰時期的靚樣。而早前她在微博分享最新靚相，她透露自己一整天都吃紫薯，估計是為了保持身段和為健康。不過，網民的重點就放在她的樣子上，事關有人表示她這兩張相跟平時判若兩人，完全認不出是阿嬌。



阿嬌近日的自拍好靚女！（微博圖片@鍾欣潼）

阿嬌化了一個淡妝自拍，依然是一位美女。不過就引來網民的討論，他們覺得她的新自拍跟以前的樣子非常不同，有網民覺得她的臉似是腫了一點，紛紛表示︰「差啲唔認得，係咪用filter？」、「who？唔認得」等等，亦有人說她撞樣不同女藝人，有熊黛林、郭奕芯、賈曉晨和周汶錡，唯獨是不似她本人。但可能是因為角度問題，令她突然「變樣」。

點擊下圖睇吓阿嬌嘅變樣新相同其他照片︰

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其實阿嬌近年不時因為身形而備受關注，近日有參加《乘風破浪的姐姐》第三季現場錄製的網民爆料，指節目主持謝娜竟然即場當眾串阿嬌的身材，她先是讚阿嬌瘦了，之後卻刻意補充一句說：「還可以再瘦一點！」謝娜今次這番言論就遭網民批評，直指她非常不尊重阿嬌，隨即引發熱議。不少網民替阿嬌抱不平，有些更嬲到叫謝娜退出演藝圈，不過亦有網民為謝娜平反，指謝娜私底下其實與阿嬌頗為老友，相信她並沒有惡意串阿嬌。

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