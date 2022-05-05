聲生不息 |炎明熹舊作翻Hit同勁敵唱過同首歌　單依純更勝一籌？

憑《聲夢傳奇》奪冠而出道的炎明熹（GiGi），最近獲邀參加內地歌唱節目《聲生不息》大受歡迎，讓她在內地的話題度有升無跌。微博粉絲截止目前為止逾20萬人追蹤的她，近日屢獲網友搜尋她過去的作品作出欣賞，還揚言其高音唱得好在微博掀起「GiGi的高音有多絲滑」的帖文討論，在短時間內已超過100萬閱讀量，上升程度相當驚人。

炎明熹成功打入內地市場。（《聲生不息》微博圖片）

微博閱讀量輕鬆破100萬 。（微博截圖）

絕對是實力派的GiGi果不然沒有令大家失望，在面對多位前輩的情況下，她依舊沒有怯場，在《聲》節目中第一場單獨演唱的《蜚蜚》大獲好評，甚至在youtube的點擊率截止目前已破100萬人收看，比起其他歌手的點擊率還要高，而第二場同楊千嬅合作演唱的《勇》，在節目得票率中奪得64%，是六組歌手中得票率是最高的，連續兩場發揮高水準表演，讓不少內地網友對這位女孩子感興趣。

單依純﹑炎明熹出道經歷相似。（《聲生不息》微博圖片）

正正因為GiGi唱得出色，所以引起內地網友搜查她過去演唱的作品作欣賞，翻看她在《聲夢傳奇》的表演，深深被她的歌聲吸引，聲線穿透力強，幾乎可以駕馭任何歌曲，高音位細節更唱得動人，被大家激讚是「妥妥行走的CD」。而在《聲》節目中，網友不時將她同內地歌手單依純作比較，巧合地GiGi同單依純曾演唱過《永不失聯的愛》這首歌，兩位演唱的版本各有特色，真假音轉換自然透徹，GiGi演唱時的情緒較為激昂，而單依純的情緒較為柔順，她更被網友稱讚是「天使吻過的嗓音」，所以各有特色難分高下，從網友的評論可得知她們的歌聲是獲得大家認同的，相信對她們來說已經是一個高評價。

內地網友搜查GiGi舊作，當時她正在演唱《永不失聯的愛》。（影片截圖）

單依純亦曾演唱過。（影片截圖）