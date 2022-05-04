湯洛雯post相未見馬明身影　甜笑捧花束話：生日月我大晒！

香港女藝人湯洛雯（靚湯）於2012年參加《香港小姐競選》，並獲得「旅遊大使獎」、「美麗昇華大使獎」及「現場最受歡迎佳麗奬」三個獎項，當年亦是冠軍的熱門人選，最後於六強止步，後再加入無綫電視（TVB）成為旗下藝員，後加入TVB處境劇《愛．回家》飾演「李思思」一角而為人熟悉。

湯洛雯笑起上嚟真係好Sweet，好Pure吖。（林迅景攝）

+ 4

靚湯於2014年曾與同為TVB的藝人羅天宇交往4年，雙方最後於2018年低調地和平分手，二人再見亦是朋友。其後再於2020年年中被發現和馬國明（馬明）在紅磡約會，翌日二人於社交平台上大方公開戀情，對於兩位男神及女神被封盤，大家都祝二人幸福快樂。

靚湯與馬明於社交平台上大方公開戀情 (ig@roxannetong)

+ 21

自從靚湯與馬明公開承認戀情後，三不五時就會被問到什麼時候結婚。而二人不時都會在社交平台大晒幸福，又會在對方社交平台上互動，兩小口不停的放閃簡直閃瞎了旁人。靚湯5月6日生日，而昨日（3日）靚湯就在社交平台上載了一張手捧一束鮮花和蛋糕的合照，笑得甜甜的話：「生日月，我大晒！」，未知靚湯是否與朋友飯聚，所以照片中未有見到馬明身影，靚湯後日才是正日生日，大家都很期待馬明當日會有什麼的驚喜送給女友。

靚湯笑得甜甜的話：「生日月，我大晒！」(ig@roxannetong)

同場加映：鄭欣宜奪叱咤女歌手後 今日開心宣布6月紅館開騷

點擊下圖睇下欣宜靚相：