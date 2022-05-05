沈月新衫設計大膽極具玩味令人充滿遐想　網民笑言：我竟然想歪了

邱淑貞的大女沈月向來有最美星二代美譽，無論靚樣和身材，都真是似十足她的媽咪，盡得媽咪的優良遺傳，是新一代的女神。現年20歲的她早已是各大時尚國際品牌的寵兒，最近她就於韓國應邀出席Dior在首爾梨花女子大學舉行的2022早秋系列女裝騷，更有傳她特地改藝名AYLA準備在當地出道發展演藝事業。其實無論沈月身在香港或是韓國，她都一直有跟各大品牌合作，日前她就於IG post了她與某品牌最新服飾系列的靚相，並留言表示自己很喜歡。而網民的焦點就落在她身穿的T恤之上，因為T恤的圖案設計簡單得來卻充滿玩味，甚至令人充滿了遐想，可謂相當大膽。有網民就笑言：「我竟然想歪了」。

沈月似足媽咪咁靚女。(沈月ig)

同場還有多位人氣韓星偶像現身，包括滑冰選手金妍兒、女團BLACKPINK成員Jisoo、女團Red Velvet成員Yeri、男團EXO成員世勳、「國民初戀」秀智、劇集《社內相親》爆紅的安孝燮、《二十五，二十一》南柱赫、《D.P：逃兵追緝令》丁海寅、《殭屍校園》趙怡賢及《五月的青春》高旻示等。而擁有高顏值和好身材的沈月一點不輸蝕，她自今年2月飛抵韓國至今已逗留了2個多月，今次成功進軍當地時尚界，未知可會繼續留在當地發展演藝事業。

點擊沈月呢件T恤以及她的其他靚相：