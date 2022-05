人氣女團COLLAR出道雖然出道短短數月,但已經接廣告接到手軟,最近更獲邀擔任滙豐銀行One新一任企劃「MEvolution@滙豐One. All at once」大使,非常犀利。COLLAR 表示:「我們八位成員各有風格,合體時展現女團的團結精神,同時又能發揮個人的獨特性,創出獨一無二的COLLAR。今次滙豐One全新企劃以『MEvolution@滙豐 One. All at once』為主題,與COLLAR的理念很相似,結合不同創新元素,建立自信,成就更好的自己。我們由參加選秀節目、組團、發布歌曲以至參與不同類型的演出,每一件事都付出百分百努力,希望讓大家見到追逐夢想的COLLAR在蛻變中,將更好的COLLAR呈現。」

點擊下圖觀看新廣告造型靚相: