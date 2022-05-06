唐詩詠一姐地位獲官方認證　無綫公布周年報告小生花旦排名見真章

電視廣播（TVB）日前公布了「電視廣播有限公司二零二一年周年報告」，近百位藝人的頭像出現在報告中，由於以往每次台慶合影以及頒獎禮的排位，都能顯示藝人的地位高低。隨著年報正式公布，旗下小生花旦最新排位一目了然，且見真章。

電視廣播有限公司(TVB)公布年報！（截圖）

年報可見，出爐視帝視后譚俊彥和林夏薇一躍跳升至第一行的正中位置，受寵程度可見一斑，而旁邊則是唐詩詠以及身價疑似最高的小生陳豪，當中唐詩詠排第一令人略感意外，畢竟她去年一度傳出她不受重視，有意約滿離巢，而之後她又有粉碎傳聞，指自己「有排都未完約」，力證一姐地位！

林夏薇與譚俊彥成為出爐視后視帝。（陳順禎攝）

TVB一姐！（IG/@natalietong53）

而第二行分別是李佳芯（Ali）、陳展鵬、胡定欣、王浩信和黃智雯，當中Ali雖然備受爭議，但有指她簽包薪合約，所以劇集、綜藝、費台代言人以及平面廣告全部都要做。而加盟邵氏的胡定欣，身位兩屆視后地位仍不可小覷。而躋身一線好幾年的黃智雯亦是實力派演員，只欠一個獎。王浩信近年轉戰內地發展，一度傳出他被飛出《刑偵日記II》，暫未有劇集在身。而集中火力在港發展的陳展鵬則一連接了《隱門》、《母親的乒乓球》和《逆天奇案II》三部新劇，氣勢驚人！

39歲視后李佳芯經歷過獲TVB解凍後，job接job冇停過手，有指她簽包薪合約，所以劇集、綜藝、費台代言人以及平面廣告全部都做。（IG/@aliaime）

而陳瀅、袁偉豪、蔡思貝和馬國明則排第三行，不過不失！值得一提的是，張曦雯、黎耀祥、黃翠如、龔嘉欣、朱晨麗和郭晉安等人的排名大不如前，無緣成位一線！另一方面，由炎明熹（GiGi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）以及詹天文（Windy）四位「聲夢學員」組成的女團「After Class」排名亦是吳若希和鄭俊弘之上，可見TVB對她們的力捧程度。

陳瀅獲排名要視后蔡思貝齊名！（資料圖片）

炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成四人女子組合「After Class」。（《要為今日回憶》MV截圖）

點解下圖睇年報排名，入得去都算勁：