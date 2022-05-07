胡杏兒分享婆媳相處之道　用真心打動奶奶：見到她第一眼我也害怕

現年42歲的胡杏兒近年積極進軍內地發展，在工作上敬業拼搏的她，生活中亦收穫了幸福家庭，她在去年4月宣布誕下第三胎李奕宏（Liam），與老公李乘德（Philip）組成五口之家，非常幸福。近日杏兒在內地節目《她的雙重奏》中大談對事業的感悟，還分享了幸福的婚後生活，自認是一位好新抱的她更大方分享與奶奶的相處之道：「我不敢說完不完美，但是我肯定是一個好的兒媳，當然好的兒媳也是需要一個好的婆婆，才比較容易吧，不會說把這些都歸功於我自己，我覺得我婆婆也是很好，我才能夠成為一個好的兒媳婦。」



自認是一位好新抱的胡杏兒大方分享與奶奶的相處之道。（影片截圖）

杏兒與老公李乘德（Philip）育有三個囝囝。（IG@hakkaphil）

杏兒老公Philip是圍村客家人，更是三代單傳，而杏兒不但為李家開枝散葉，每逢大時大節，他們都會跟足傳統，返圍村過節，絕對是一位非常識做的好新抱！其實杏兒一向與奶奶都相處融洽，未見有婆媳問題，她在節目中笑言全因與奶奶有緣分：「當然我也是用心地對待她，我覺得她也是用心地對待我，都有共同的目標，希望這個家是開心的時候，其實有很多問題都會很容易能夠大事化小，小事變得沒事。」

每逢大時大節，他們都會跟足傳統，返圍村過節。（IG@hakkaphil）

杏兒自言與奶奶有緣分。（影片截圖）

杏兒過往經常大讚奶奶是最佳奶奶，不過原來她一開始與奶奶相處都遇到難題：「其實我婆婆是一個挺酷的人，不是說有型那種，就是我們說的酷就是如果跟你不熟，她是挺冷漠的一個人，但是如果她感覺到你變成了她的自己人之後，嘩，她就是完全她的愛就會崩堤地這樣全都給你，就是行為上吧，比如說她會煲湯給我喝，她會問我喜歡喝什麼，喜歡吃什麼，像一個媽媽一樣去照顧我的時候，我就覺得真的她是對我真的很好，我覺得我也是當自己是她的女兒這樣。一開始的時候我見到她第一眼我也有點害怕的說實話，因為我不知道我這個婆婆真的是，我能不能跟她相處好，我相信只要我是就是用心地去對待她，我相信我是能夠打動她的。如果你愛你的丈夫，你肯定是希望他開心。」而杏兒亦成功用真心打動奶奶，現時相處親如母女！

杏兒與奶奶相處融洽！（Facebook@胡杏兒）