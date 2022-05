周杰倫與昆凌於2015年結婚,並育有一兒一女。2022年1月18日周杰倫與昆凌在Instagram同步宣布懷第三胎的喜訊。今日(5月6日)昆凌平安誕下小女兒,周杰倫隨即在IG公布喜訊並貼出可愛女兒的照片,寫道:「母女兩位都辛苦了 @hannah_quinlivan Thank God for this beautiful gift! 」

老婆昆凌平安誕下小女兒。(IG@jaychou)

周杰倫由一家四口變五口,恭喜晒。(IG@jaychou)

+ 2