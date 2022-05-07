鍾麗淇公開大女Isabella復健過程　為人母親：最大嘅感受係快樂

母親節將至，鍾麗淇就獲邀在TVB《娛樂新聞台》分享多年為女兒付出的淚與汗，更公開與大女Isabella一同接受物理治療，努力對抗病患的過程，令人動容。

鍾麗淇公開與大女Isabella一同接受物理治療過程，多年來努力對抗病患！（影片截圖）

鍾麗淇一直陪伴在側！（影片截圖）

Isabella在出生六個月後，常會全身抽筋1至2小時，後期被醫生診斷患上罕見的基因病，更被告知活不過兩歲。但鍾麗淇與丈夫並沒有因此向命運低頭，兩人一直互相扶持，不辭勞苦地照顧女兒。為了鼓勵Isabella努力復健，鍾麗淇更一直保持住高度活力和動力，希望女兒身心都一樣可以邁向健康：「做咗11年媽咪最大嘅感受係快樂，初時做媽咪唔好話家姐嘅情況，就算小朋友正常發展，都好大壓力，因為呢個係我責任，初時我冇請陪月同姐姐，嗰排都好迷茫，但做母親都係高低高低，但個水平都一直向上。」

鍾麗淇（Margaret）的大女兒Isabella在出生六個月後，被診斷患上罕見的基因病。(yogachung@IG)

正面心態見證女兒成長！（影片截圖）

點撃下圖睇鍾麗淇日常用心照顧女兒一面：

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有人面對逆境會負面低沉，不過鍾麗淇就選擇以正面面對，肩負母親重責的她就提醒各位媽咪同時要記得照顧自己同愛錫自己：「我會提自己要照顧自己，唔可以覺得自己唔重要。」她更公開向老公表白：「冇佢我相信呢條路會難行幾千倍，我好多謝佢，好愛佢。」