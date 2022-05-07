姜濤回應陶傑稱MIRROR只屬虛火　「會努力變成大家認同嘅實火」

MIRROR成員姜濤今日（7日）親身西九出席《預防HPV No Regrets微電影》首映啟動儀式並分享拍攝的趣事，15名姜糖獲邀出席活動，三位幸運兒更可上台近距離與姜濤玩遊戲兼合照。活動中，問到如果可以回到過去最想改變什麼，姜濤表示：「冇嘢要改變，冇過去嘅經歷就冇而家嘅自己。可能食少啲，減肥冇咁難。」

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上月30日是姜濤23歲生日，他快閃銅鑼灣令一眾姜糖陷入瘋狂，他接受訪問時說：「夜晚接近11點以為冇咩人，Fans咁有心始終都要影個相。我近視離遠睇唔到仲有咁多人，我一落車想返去已經太遲。（有人擔心會出現危險？）我事後都檢討過，下次要再睇清楚啲情況，小心啲，避免有呢啲情況。」姜濤媽媽當日亦在銅鑼灣出現，他說知道此事：「你哋叫佢奶奶，其實我唔鼓勵佢去，始終年紀偏大，太多人聚集唔係幾好，但佢作為阿媽開心梗係想去，我叫佢下次唔好去太多人嘅地方。（鍾唔鍾意粉絲叫佢奶奶？）佢冇特別提呢件事，係我同佢講，我諗佢自己都有啲怕醜。」

姜濤笑言媽媽得知大家叫她做奶奶。（鄺鈺瑩攝）

正忙於拍攝《季前賽》的姜濤透露還有幾日便煞科，隨後便會閉關排練紅館演唱會，對於演唱會門票被炒到44萬，他一臉疑惑說：「有人買咩真係44萬，唔好呀，寧願辛苦啲我哋開多幾場，都唔好為睇一場半場去買，真係太誇張。」

MIRROR演唱會第一行門票被炒至44萬癲價一張 黃牛黨公開炒價等級

陶傑及蕭若元近日因為MIRROR隔空罵戰，姜濤說有留意此事並說：「我哋未有資格去評論人哋對我哋任何嘅評論，始終我哋好多地方未做得好，我哋會努力將呢股『虛火』變成大家認同嘅實火，呢個係我哋喺呢行嘅動力。」

陶傑批評MIRROR屬虛火連續兩日道歉：12位大爺，我錯

另外，明天就是母親節將至，姜濤說有時間陪媽媽，問到會否將MIRROR演唱會門票送給她作為禮物，姜濤笑指：「會嘅，佢已經同我講『唔使多，十張八張得啦』。我入咗行之後，佢多咗好多Friend。以前佢好少出去，而家郁唔郁就話約咗邊個朋友。」至於會否帶真新抱給媽媽，他說媽媽暫時不鼓勵自己拍拖，但他不會保持「A0之身」亦不會高調宣傳拍拖：「成為一個永遠嘅謎，都市傳說，真係好後悔當初講咗。」