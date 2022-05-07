黃一山建議好友全家搬到內地　逾三千呎複式大屋月租1萬生活安穩

新冠肺炎疫情肆虐，全球影視產業都受到極大打擊，不少藝人的工作亦大受影響，日前黃一山就透露近日有一位朋友表示在這兩年疫情期間，他在香港基本上沒有工作，一直都在吃老本，但現在老本都差不多要吃完了，令他一籌莫展，所以希望黃一山可以給一些好的建議。而黃一山就建議對方全家搬到大灣區：「你首先將香港嗰層樓賣咗，套現返幾百萬，然後呢成個家庭搬返嚟大灣區度住。因為大灣區有啲城市嘅樓價都係好便嘅，幾千蚊一（平）方，你買個一百（平）方嘅比你香港嗰層樓仲大，可能都係花你幾十萬。」



黃一山建議好友全家搬到內地。（影片截圖）

他認為在內地一萬多元就可以過上不錯的生活。（影片截圖）

黃一山指如果不買樓，選擇租樓就更便，月租可能只需幾千元，再將賣樓剩下的錢存入銀行：「一年呢可能有三厘利息，咁如果500萬嘅話，一年你就會有15萬利息啦，咁你每個月咪有萬幾蚊使囉，喺內地萬幾蚊就夠晒啦。」不過黃一山的這位朋友就顧慮到自己的家人、同事、朋友全部都在香港，很難輕易離開香港，但黃一山就親身說法：「我19年前，喺2003年一家大細搬咗嚟內地住，咪幾好囉，行得走得食得瞓得，你見我而家肥肥白白。」黃一山表示自己現時在內地生活安穩，無須擔心額外開支，他又指香港物價指數太高，每個月都要用幾萬元，但在內地一萬多元就可以過上不錯的生活。

黃一山早在2003年已經全家搬到廣州定居。（影片截圖）

黃一山認為如果朋友搬到內地生活，還可以接到一些工作，那就不需要擔心生活費，更可以周圍玩，但朋友始終不願離開香港，回絕了他的一番好意。不過就有不少網民不認同黃一山的睇法，首先大灣區的樓價並不低，而且物價也愈來愈高。其實黃一山早在19年前就全家搬到廣州定居，一開始買了一層樓，但幾年後他決定賣樓，將所得的錢一部分用作投資，一部分留給兒子，之後租了一套逾300平方米（約3,229平方呎）的複式大屋居住，月租只需一萬元左右，相當劃算！

黃一山現時在廣州租了一套逾300平方米（約3,229平方呎）的複式大屋居住，月租只需一萬元左右。（影片截圖）