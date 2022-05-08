「荃灣豬肉檔AK」最強宿敵出現　陳庭欣勁心動：會唔會教我煲魚湯

「荃灣豬肉檔AK」阿威日前因為一張合照而爆紅，不但令大批家庭主婦爭相到位於荃灣新村街的店舖買豬肉兼打卡，更吸引一班粉絲為其在Facebook開設群組「荃灣鮮肉AK應援團」，非常犀利。不過，阿威的疑似真面目亦好快在群組中流傳，不少人直指相中人沒有想像中靚仔：「可能我抱太大希望」、「帶番口罩靚仔啲」，而阿威及後亦向無綫（TVB）節目《東張西望》承認自己的確是相中人。

「荃灣豬肉檔AK」原來有經理人！ 真身疑似曝光有網民睇完好失望

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大失所望？不要緊！因為荃灣楊屋道街市附近不只「荃灣豬肉檔AK」一位型男，前港姐冠軍陳庭欣（Toby）前日（6/5）便在IG貼出兩張街市型男在楊屋道街市工作的圖片，並指自己心動想幫襯：「據知情人士報料，除咗豬肉檔，有檔賣海鮮嘅都好『值得』去幫襯 #過兩日我親自去factcheck下 #唔知佢會唔會教我煲魚湯呢 #跨區買餸 #跨幾區買餸 #母親節啲母親很繁忙 #可唔可以整個全港18區街市型男美女合集」，相中人不但和阿威一樣擁有大量紋身，更能舉起魚檔巨桶，大騷強勁麒麟臂，令人目不暇給，好明顯是「荃灣豬肉檔AK」最強宿敵！

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