《唐伯虎點秋香》四大淫俠王偉樑　網爆近況疑患精神病、做洗頭

不少天皇巨星都是由無綫（TVB）這個「夢工場」出身的，但這個「夢工場」亦同時孕育出不少出色的配角，有些人服務了TVB幾十年依然工作下去，也有人就似王偉樑一樣，慢慢淡出了幕前消失在觀眾的視線之中。



雖然王偉樑經常做配角，但演出都十分出色。（網上圖片）

TVB劇《封神榜》近期於翡翠台重播，當中出現陳浩民、錢嘉樂、葉璇、羅樂林及鄭子誠等人熟悉的面孔外，飾演「鄧九公」的王偉樑亦於劇中出現，那個入型入格的演技依然受到觀眾認同，不過自從2010年《施公奇案II 》出演胡公公後，就消失在了熒幕上。

王偉樑這個演出實在經典。（網上圖片）

王偉樑飾演智將一類角色一樣唯俏唯妙。（網上圖片）

1989年的《他來自江湖》為王偉樑出現在電視上的作品，當年他在劇中屬於「跑龍套」角逐，分別飾演了「汽車經紀（第2集）／文忠信手下（第28-30集）」兩個角色，其後亦參與過《卡拉屋企》（飾朱仔）、《壹號皇庭》（飾周漢）等劇。活躍於90年代的他，可說是其中一個「未必叫得出名，但肯定會認得」的演員，時而飾演瘋癲的傻仔，時而飾演充滿智慧的朝廷命官，時而又飾演武林高手，十分之多變，而且他亦經常被評為是好戲之人。入行超過20年，演出《原振俠》、《金毛獅王》、《情濃大地》、《聊齋》、《天龍八部》、《金裝四大才子》、《封神榜》、《七號差館》、《皆大歡喜 》等等將近100套劇集，於1993年周星馳電影中，他亦於《唐伯虎點秋香》中與劉錫賢、姜皓文、何英偉三人出演「四大淫俠」的「北色」，並十分深入民心。

王偉樑在《唐伯虎點秋香》中與劉錫賢、姜皓文、何英偉三人出演「四大淫俠」的「北色」。（Netflix截圖）

王偉樑在《唐伯虎點秋香》中與劉錫賢、姜皓文、何英偉三人出演「四大淫俠」的「北色」。（Netflix截圖）

王偉樑淡出幕前後，不少網民都在追問他的近況，近年更有人於Facebook上為他開設專頁。討論區上，亦曾有網民表示10年前在東薈城見過他，不過當年他就剃了一個光頭，穿着一身和尚服裝，疑似出家成為和尚。3、4年前，也有人在專頁上貼出他的近照，相中雖然他戴着一頂cap帽，滿臉鬍鬚，不過精神卻相當好，有人留言指他4年前患上了精神病，組常在街頭自言自語，亦有人表示自己幫襯油塘一家髮型屋剪頭髮時，見過他曾客人洗頭髮。

有網民在討論區上貼出王偉樑近照。（網上圖片）