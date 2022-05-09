日日媽媽好｜楊卓娜做後母視女兒如己出　曾因掛念母親半夜垂淚

無綫特別呈獻母親節特備節目《日日媽媽好》昨晚（08/5）播映，並由余安安、羅敏莊及鄭衍峰擔任主持。節目請來多位媽媽級嘉賓、藝員、「後生仔」及《聲夢傳奇》（第一季）畢業生，包括炎明熹（Gigi）、林智樂（Felix）、何晉樂（Rock）、林君蓮（Kaitlyn）、潘靜文（Sherman）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、林溥來（Patrick Sir）與 太太關宛珊、黃建東與媽咪、林凱恩與媽咪、郭子豪、蘇韻姿、陳曉華、黃嘉雯、楊卓娜與老公及女兒、劉頌鵬、曾展望、林正峰及陳欣茵，分別以輕鬆、溫馨及感性的角度，與觀眾分享與媽媽的二三事。



郭子豪真係喊得好犀利，無論係佢自己講起媽咪，抑或聽到其他嘉賓講起媽咪，佢都淚如雨下，兩位主持安安姐同羅敏莊就一直遞紙巾安撫佢。

一眾年青藝人嘉賓之中，郭子豪、蘇韻姿、陳曉華及黃嘉雯絕對是「感性四大代表」，平日看似硬淨貪玩的郭子豪，只要提起母親便會熱淚盈眶，更曾數度哽咽至說不下去；而當聽到其他人分享與母親的開心及感人事件時，子豪又會一直拭淚，果真鐵漢柔情。四人與母親的關係均十分要好，當中以陳曉華（Hera）與媽咪關係較為特別，因二人均為「愛在心裏口難開」類型。笑言受到其他嘉賓開心經歷感染，Hera甫開口講媽咪即落下豆大眼淚：「可能你哋同媽咪係好好朋友，咁我同媽咪好少講嘢，但我哋好關心對方，好似韓劇咁，有時嗌交會嗌得好勁，但又要喊晒攬番住和好。我哋唔係攬頭攬頸嗰啲、又或者會傾好多偈嗰啲，我哋係唔出聲但會好關心對方嘅關係。加上我入咗行，媽咪都會好擔心同我講得多會變咗壓力，所以變得更加少同我講嘢。」

陳曉華（Hera）同媽咪一切盡在不言中。

縱然沒有把愛說出口，但Hera與媽咪其實一切盡在不言中：「有時我拍劇忙，可能會任何時候都瞓到覺，但媽咪從來唔會打開我房門，佢會攝張紙入我房，因為唔想嘈到我。而我每次起身，見到媽咪話準備咗啲蛋畀我，我就會好窩心，佢知我要減肥。」Hera又謂最愛與媽咪一起睡午覺：「因為我媽咪有啲肉地、好好攬，所以我好鍾意攬住佢，我哋Keep住都係靜啲。」

老公親自多謝太太，仲許下愛的承諾，搞到楊卓娜勁感動。

至於感性的媽咪級藝人代表，則有楊卓娜。楊卓娜有三名女兒，其中兩名是與現任丈夫楊志翹的繼女兒，卓娜一直對二人視如己出，並坦言與女兒們是好朋友關係：「我同小朋友除咗係好朋友，我會畀佢哋知我係佢哋媽媽，希望佢哋明白喺家庭入面媽媽嘅角色。我唔需要佢哋以後有咩回報，但想佢哋識得感恩，因為佢哋以後會有小朋友，佢哋要識得將呢份愛同孝義承傳落去。」卓娜笑指做了媽咪後，變得更重視母親節；本身沒有與母親同住的卓娜，坦言有時會忽然很掛念母親，更試過半夜流下思念的淚，卓娜一邊哽咽忍淚一邊說：「有時我同阿妹通電話，因為佢成日同媽咪一齊住，我就好耐冇同我媽媽一齊住，咁我呢啲時候就會好掛住媽媽，半夜三更會因為咁喊。」楊卓娜老公亦有現身節目，並多謝太太一直以來對家庭的付出：「多謝佢咁錫我兩個大女，同畀番一個咁完整嘅家庭我。佢好溫柔，我經常直接攻擊我兩個大女，但佢就兜兜轉轉，但佢真係有佢嘅方法去對付佢哋，我好接受佢呢一套。」