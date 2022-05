剛過去的星期日是母親節,靚媽陳茵媺 (Aimee) 昨日才於社交網post出當日與三名寶貝仔女在餐廳慶祝的靚相同大家分享,並留言表示:「So #delayed because seriously been up over my head with kids schedules and back to school events but Happy Mothers Day to every single #hardworking and #loving #mother out there. You know who you are and you know you are super! 💋 🥰🥰🥰」說自己遲發母親節靚相是因為忙於安排仔女的行程以及返學事宜,又大讚媽媽們都好厲害。這個原因太過真實,令一眾忙於照顧子女的媽媽瞬間有共鳴。相中只見到Aimee與三個仔女,並沒有見到她的老公陳豪,估計陳豪是負責揸機拍照,以老公及爸爸的視覺記錄溫馨的一刻,完全感受到他有幾愛錫老婆仔女。

