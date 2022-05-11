無綫綠葉王戴耀明宣布與前女友結婚　誤患骨癌見真情︰復合幾個月

現年49歲的無綫綠葉王戴耀明突然宣布與圈外前女友復合兼結婚，恭喜恭喜！入行29年的戴耀明感情生活低調，多年前曾自爆暗戀佘詩曼（阿佘），去年於無綫節目《星光路上》訪問中更重提曾經說過想娶阿佘做老婆一事，坦言渴望得到愛情，想不到他最終與前女友復合兼結婚，他接受《香港01》訪問時更笑言自己的人生相當戲劇化！

戴耀明當年曾有機會北上發展掘金，但為了照顧媽咪，他毅然決定放棄良機，獲網民大讚孝順。(陳順禎攝)

恭喜恭喜！（受訪者提供）

戴耀明透露女朋友是圈外人，從事投資行業，二人復合的過程有點戲劇化：「其實我同佢一直都有聯絡，好似屋企人咁，早排前臂突然間腫咗幾個星期都唔散，骨科醫生叫我去照吓，話一係良性一係惡性，因為擔心係骨癌。我平時都好細膽，心情去到谷底，好似世界未日，第一時間同阿媽講，第二個就同佢講，講完佢都好驚，無啦啦講講吓，兩個都講笑話不如搞返啲喜事沖喜下，好似共患難，大家話如果冇事，就做個伴，行埋落去。」後來，醫生說沒事，原來只是受傷腫了。他這便陰差陽錯和前女友復合了。

戴耀明原來有個圈外女友，恭喜！

戴耀明更講道：「復合咗幾個月，2011年認識佢，當年一齊咗5、6年，當時大家可能因為性格等原因，中間嗌交，因為啲少事，加上我唔係好識遷就別人。過了11年，大家想法又不同了，成熟了，我都50喇，大家都想搵個伴，對佢一路以嚟都係親人，都係最信任，錢銀上各方面都好信任大家，所以都有呢個（結婚）打算。」戴耀明更大讚女朋友是一位好樂觀的人：「佢幾搞笑，成日都有笑料，幾風趣。（打唔打算生小朋友？）小朋友就隨緣，而家生……今晚即刻生10年後我都60歲，佢未大學畢業我已經70，呢個都係一個問題嚟，不過都係隨緣啦！」

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至於被問道是否徹底放棄佘詩曼，他笑言：「阿佘嗰啲新聞係拎出嚟笑吓，基本上都冇幻想過，只係當時記者問我最欣賞圈中邊個女藝人，當時同阿佘比較friend，成日一齊開工先欣賞佢，大家開開心心笑吓咪算囉。」