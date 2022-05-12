鍾培生嫌酒店洗衫太貴去Uniqlo狂掃貨　埋單20萬嗌抵：仲平過洗呀

「百億富三代」鍾培生近日飛到日本東京，他更在個人YouTube Channel分享今次的旅程，繼早前大曬豪住東京大手町四季酒店總統套房後，最新一集他就拍片分享自己到位於東京銀座的日本最大Uniqlo掃貨。鍾培生透露由於酒店洗一件衫要350日圓（約21.3港元），收費太貴，所以他決定買過一批新衫：「我嗰度洗嘢好貴啦，我係計過晒有足夠嘅底褲捱到而家先嚟買，應該係人類極限。」他更指「買條新嘅仲平過洗呀」，而他將同款不同色的T裇、短褲、長褲、底褲、襪等全部都沒有試身就直接放入購物袋，掃了不少貨！



鍾培生拍片分享自己到位於東京銀座的日本最大Uniqlo掃貨。（YouTube影片截圖）

鍾培生提到酒店洗一件衫要350日圓（約21.3港元），收費太貴，認為「買條新嘅仲平過洗呀」。（YouTube影片截圖）

適逢當日品牌與《Final Fantasy》聯乘的35周年紀念T裇發售，鍾培生一次過入手系列16款T裇，還特別為《培生培心》會員準備了一份禮物，非常有心。雖然鍾培生無多作考慮就狂掃貨，但他就笑言：「我買咁多嘢啦，我覺得只要你同個女人去Shopping買一件衫呢，會貴過晒呢度所有嘢。」最後結帳時顯示他一共買了115件貨品，埋單約20萬日圓（約1.2萬港元），但他就認為十分抵：「啲港女是但入去啲名牌店、海港城又好，PP又好，是但一件衫都唔止啦！」

最後結帳時顯示他一共買了115件貨品，埋單約20萬日圓（約1.2萬港元）。（YouTube影片截圖）

可以影130張相。（YouTube影片截圖）

而店鋪當日亦有活動，每買滿1500日圓就可以在店內Photo Booth影一張相，即是鍾培生可以影130張相，相當誇張！最後埋單的單據長到幾乎同鍾培生一樣高，他入手的戰利品足足有兩大箱及四大袋，收穫頗豐，不少網民都留言表示羨慕：「有錢就是任性，我十年都冇買咁多衫」、「睇你買衫好似去街市買餸！睇都唔睇」、「估唔到富三代都會買Uniqlo」，不過亦有人建議他將新衫洗完才穿更衛生。

埋單的單據長到幾乎同鍾培生一樣高。（YouTube影片截圖）

他入手的戰利品足足有兩大箱及四大袋，收穫頗豐。（YouTube影片截圖）

鍾培生遊東京豪住總統套房 大到可以玩捉迷藏住一晚起碼要7萬4