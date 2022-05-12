MC張天賦預告今年開騷　正學跳舞有望騷肌：有能力就騷畀大家睇

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）及許軼（Day）、MC張天賦，馮允謙（Jay）等人今日（12日）現身尖沙咀海港城出席品牌活動，吸引過百名粉絲在店外舉牌支持。MC接受訪問時表示已有一段時間沒有出席公開活動，心情非常興奮：「因為疫情下，所有嘢都一係Delay咗，一係取消咗，今日終於見到多啲人。興奮呀，雖然噚日唔係好夠瞓，打機。」



MC現身尖沙咀海港城出席品牌活動，他接受訪問時表示已有一段時間沒有出席公開活動，心情非常興奮。（陳順禎攝）

MC透露已跟公司計劃今年開演唱會：「應該會有一至兩個演唱會，籌備緊。」被問到演唱會場地以及日期等詳情，他先望向經理人報以求救眼神，再回答：「公司話會幫我處理。」記者隨即追問MC渴望的演唱會場地，他表示：「如果可以一定想去最大嗰個，據我所知喺紅磡，近我多啲嘛。」至於目標開多少場演唱會，他說：「兩、三場都好好㗎啦，因為一場我就會All-in式地唱晒出嚟，我驚第二、三日把聲就捱唔住。」

MC透露今年即將開演唱會。（陳順禎攝）

為了籌備演唱會，MC說今年最少會準備8至9首歌，但未知會否全部派台：「目前為止錄咗5、6首，演唱會唔夠（自己）歌。」大部份的演唱會都有勁歌熱舞環節，MC先遲疑一下再說正在學習跳舞：「進度就比較慢，而家唔敢講到咁實啦，到時冇咗就失望，如果有能力就會騷肌畀大家睇。」現場立即起哄，MC輕嘆指：「唉，死…出咗事，有能力啫，目標開到演唱會好好㗎啦。」