晚吹︱員工爆茶飲店衛生情況　黑糖珍珠發現曱甴：同事想繼續用

ViuTV綜藝節目《又要威又要戴頭盔》昨晚（12日）的一集繼續由三位茶飲店員工分享工作情況，主持余迪偉問到店內的衛生情況，相信亦是觀眾最關心的議題。員工爆料指曾經在一鍋黑糖珍珠發現曱甴，最恐怖是另一名店員試圖將曱甴丟掉並繼續使用同一鍋珍珠，衛生意識非常差。



三位茶飲店員工繼續分享工作情況。（影片截圖）

其中一名員工說茶飲店容易滋生果蠅，就算找清潔公司及滅蟲公司處理，經過一段時間又會再出現，有時無可避免會飛到客人的飲品中：「奶粉一舀起，其實真係好輕，有少少微風吹就吹到成間鋪都係，成間鋪都會黐黐立立，就算抹極都有啲，會滋生咗一啲果蠅，好細隻嘅蚊滋，都幾多下。有放餵蚊盒，但好快就會滿，清極都有。有時唔覺意沖完嘢飲，杯飲品可能有蚊滋飛入去，其實都睇唔到。睇到當然會即刻倒咗佢再做過，但有時避無可避，飛咗落去睇唔到。」

其中一名員工說茶飲店容易滋生果蠅，有時無可避免會飛到客人的飲品中。（影片截圖）

另一名員工表示在茶飲店工作時只會飲水，原因是她曾經在黑糖珍珠中發現曱甴：「試過有同事舀舀下，舀咗隻曱甴上嚟。最恐怖係同事想掉咗隻曱甴，繼續用鍋珍珠。」她當時立即出手阻止，不過亦無奈表示：「阻止到一次，阻止唔到第二次」。

她繼續分享同事做過令她感到震驚的事：「試過有同事意外將珍珠倒落地上，地下有奶、茶，又有甜嘢，好污糟。佢諗住舀返起身用，佢倒瀉咗又唔想𠻀咁多，就全部撈返晒。」余迪偉直指她的同事衛生意識極差！