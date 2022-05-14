40歲范冰冰IG罕曬母女合照 年近七旬顏值卻極凍齡震驚網民
撰文：女人我最大
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「范爺」范冰冰一張精緻的臉蛋，向來是美女代表，當然，也免不了各種整容傳聞，不過，看到這張范冰冰與范媽媽張傳美的同框照，大概連網民也會忍不住為之驚豔了！
范冰冰罕見曬母女合照！范媽媽年近七旬，顏值驚呆網友
范冰冰早前罕見曬出母女合照，只見40歲的范冰冰與年近七旬的范媽媽，親密地背靠背於一片花海中拍照，母女倆眉宇間神似的神韻，宛如從同一個模子中刻出。
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舞蹈演員出身的范媽媽張傳美已年近七旬，雖然眼角有著些許魚尾紋，但一雙深邃大眼、精緻小臉依舊，烏黑又濃密的秀髮令氣質更顯優雅，端莊的笑容與舉手投足之間，只能說，范媽媽光芒絲毫不輸一旁的明星女兒范冰冰！
事業受重創仍不忘孝親！范冰冰感性喊話：你負責貌美如花，我負責賺錢養家
在曬出與媽媽的母（姐）女（妹）同框照同時，范冰冰也感性寫下：「你負責貌美如花，我負責賺錢養家！永遠愛你！」一席話令人感動萬分。
事實上，曾經在演藝圈叱詫風雲的范冰冰，在2018年歷經陰陽合約風波後，不僅演藝事業遭重創、形象一落千丈、與李晨情變，更傳出遭到封殺。不過，從范冰冰近年則轉戰經營美容副業、飛到韓國客串電視劇《Insider》的舉動，不難范冰冰相當積極求翻身，往後的一舉一動想必也是備受矚目！
范媽年近七旬神凍齡！網友敲碗范冰冰分享媽媽保養秘方
范冰冰罕見曬出與范媽媽的合照，網友除了大讚母女倆的顏值簡直是複製貼上之外，也大讚范媽媽凍齡有方，與40歲的范冰冰同框，絲毫不似年近七旬的模樣～也期待時常分享保養秘方的范冰冰，能曝光范媽媽的保養絕招～
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