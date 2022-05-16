聲生不息｜微博網民讚香港藝人貼地　炎明熹行山有人超市遇林子祥

無綫（TVB）與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》捧紅令香港新力軍歌手炎明熹（Gigi）和曾比特（Mike）在內地爆紅，他們的微博粉絲人數亦大幅上升，人氣強勁。身在內地錄製節目的藝人們，不時被網民「野生捕獲」，日前有網民於岳麓山行山時就偶遇Gigi與李克勤，並拍了幾張照片放上社交網跟大家分享。相中可見克勤與Gigi沿途有傾有講，期間Gigi更突然扁嘴並發放一系列表情包，相當可愛。



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其實除了有人偶遇Gigi和克勤行山之外，亦有人見到他們行完山之後齊齊在街邊餐廳的戶外用餐區吃「臭豆腐」，獲網民大讚他們勁貼地，而影片明顯可見有人發現了他們，有幾個人圍觀，但他們一於專心吃美食，之後亦有人在網上分享了自己跟克勤的合照。另外，Mike也在微博分享自己在長沙搭地鐵去遊橘子洲，更影了一大堆打卡照。而在較早前，亦有網民在超級市場買菜時遇到一樣有份拍攝《聲生不息》的林子祥。內地微博紛紛大讚這些藝人們，感嘆道︰「太羨慕長沙網友啦」、「香港藝人真的好接地氣」、「一個比一個樸素啊」、「一點架子也沒有」。

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